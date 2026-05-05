Главная ТЦК Инвалидность у мамы: ТЦК оформит отсрочку несмотря на наличие сестры

Дата публикации 5 мая 2026 21:40
Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: ООТЦК и СП

Одним из оснований для получения отсрочки от мобилизации является уход за родителями или инвалидность одного из родителей. В некоторых случаях даже наличие других родственников может не помешать оформлению отсрочки. Юристы объяснили, когда именно такое возможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка от мобилизации

Общая мобилизация касается всех военнообязанных граждан Украины мужского пола. Возрастные границы мобилизации сейчас установлены в пределах 25-60 лет.

Вместе с тем, часть военнообязанных может получить законную отсрочку от мобилизации. Для этого должно быть документально удостоверенное основание для отсрочки.

Одним из самых распространенных оснований для отсрочки является инвалидность у родителей военнообязанного. Также отсрочку предоставляют в случае осуществления ухода за родителями, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Когда наличие родственников не влияет на отсрочку

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует оформить отсрочку от призыва. Основанием для этого мужчина назвал инвалидность первой группы, установленную у его матери.

Впрочем, добавил гражданин, у матери есть еще дочь. Но, по словам военнообязанного, его сестра также нуждается в постоянном уходе постороннего лица, о чем есть заключение ВКК.

Юрист Владислав Дерий, подтвердив возможность отсрочки, объяснил, как именно это сделать: "Вы сможете оформить отсрочку по пункту 13 только в том случае, если Ваша сестра имеет справку формы 080-4/о, где указано о ее потребности в постоянном уходе. Однако, Вы можете пойти другим путем и получить отсрочку по пункту 9. Для этого Вам нужно обратиться в соцзащиту и получить Акт установления осуществления ухода".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, достаточным основанием для отсрочки является инвалидность родителей.

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если у кого-то из его родителей есть официально установленная инвалидность. Но в такой ситуации важна и группа инвалидности, и наличие других родственников.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли официально работать, оформив отсрочку для ухода.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

семья инвалидность отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
