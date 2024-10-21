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Інше визначення "ухилянтів" — військова висловилася щодо тих, хто уникає служби

21 жовтня 2024 06:50
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Служити мають всі - військова висловилася про ухилянтів
Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Мобілізаційний потенціал України становить кілька мільйонів людей, але частина з них свідомо уникає мобілізації, ухиляючись від повісток. Такі ситуації призводять не лише до сутичок чоловіків з працівниками ТЦК, а і деморалізують діючих військових, які захищають цивільне населення. 

В коментарі Новини.LIVE ветеранка, військовослужбовиця 112 окремої бригади Сил ТРО ЗСУ Катерина Поп висловилася щодо тих, хто не хоче захищати країну. Вона не вважає їх ухилянтами, але не захищає їх позицію. 

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"Це право кожного, але ми згадуємо Конституцію. Чоловіки і жінки певних професій зобов'язані у воєнний стан захищати свою країну. Зобов'язані. Є права, а є обов'язки, і їх треба розбирати. Кожен має право на свій вибір, але багато хто зробив вибір. Ті, хто не пішли, я не засуджую. Але це їх обов'язок — захищати сім'ю, домівку, країну. То виходить, що вони ним нехтують. То про які права для них ми можемо говорити, якщо вони нехтують обов’язками. Я б не називала їх ухилянтами, я б називала людьми, які нехтують обов'язками, а хочуть заслуговувати собі права", — сказала Катерина. 

Катерина Поп
Ветеран Катерина Поп. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, правоохоронці взялися за ліквідацію схем, за якими зі здорових чоловіків робили інвалідів, аби ті уникнули служби. У Рівному викрили злочинну групу з 29 осіб, які влаштували бізнес на ухилянтах. На Хмельниччині затримали голову МСЕК, яка продавала довідки. На Одещині викрили фіктивний шлюб, який мав допомогти чоловіку уникнути мобілізації. 

У той же час по країні почалися рейди ТЦК і перевірки чоловіків. Нещодавно у Києві чоловіки в формі прийшли на концерт гурту "Океан Ельзи", де було масове скупчення людей. Виписували повістки, перевіряли документи і пакували чоловіків в авто. Також працівники ТЦК провели масовий рейд в Одесі. 

ухилянти військові закон мобілізація

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