Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы arrow

Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

21 октября 2024 06:50
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Служить должны все - военная высказалась об уклоняющихся
Задержание уклоняющихся на границе. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Мобилизационный потенциал Украины составляет несколько миллионов человек, но часть из них сознательно избегает мобилизации, уклоняясь от повесток. Такие ситуации приводят не только к стычкам мужчин с работниками ТЦК, но и деморализуют действующих военных, защищающих гражданское население.

В комментарии Новини.LIVE ветеран, военнослужащая 112-й отдельной бригады Сил ТРО ВСУ Екатерина Поп высказалась относительно тех, кто не хочет защищать страну. Она не считает их уклонистами, но не защищает их позицию.

Читайте также:

Кто должен служить в ВСУ

"Это право каждого, но мы вспоминаем Конституцию. Мужчины и женщины определенных профессий обязаны во время военного положения защищать свою страну. Обязаны. Есть права, а есть обязанности, и их надо разбирать. Каждый имеет право на свой выбор, но многие сделали выбор. Те, кто не ушли, я не осуждаю. Но это их обязанность — защищать семью, страну, они пренебрегают обязанностями. Я бы не называла их уклоняющимися, я бы называла людьми, которые пренебрегают обязанностями, а хотят заслуживать себе права", — сказала Екатерина.

Екатерина Поп
Ветеран Екатерина Поп. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, правоохранители взялись за ликвидацию схем, по которым из здоровых мужчин делали инвалидов во избежание службы. В Ровно разоблачили преступную группу из 29 человек, которые устроили бизнес на уклонистах. В Хмельницкой области задержали главу МСЭК, которая продавала справки. В Одесской области разоблачили фиктивный брак, который должен был помочь мужчине избежать мобилизации.

В то же время по стране начались рейды ТЦК и проверки мужчин. Недавно в Киеве мужчины в форме пришли на концерт группы "Океан Эльзы", где было массовое скопление людей. Выписывали повестки, проверяли документы и паковали мужчин в авто. Также сотрудники ТЦК провели массовый рейд в Одессе.

уклонисты военные закон мобилизация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака