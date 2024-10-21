Служить должны все - военная высказалась об уклоняющихся

Задержание уклоняющихся на границе. Фото: из открытых источников

Мобилизационный потенциал Украины составляет несколько миллионов человек, но часть из них сознательно избегает мобилизации, уклоняясь от повесток. Такие ситуации приводят не только к стычкам мужчин с работниками ТЦК, но и деморализуют действующих военных, защищающих гражданское население.

В комментарии Новини.LIVE ветеран, военнослужащая 112-й отдельной бригады Сил ТРО ВСУ Екатерина Поп высказалась относительно тех, кто не хочет защищать страну. Она не считает их уклонистами, но не защищает их позицию.

Читайте также:

Кто должен служить в ВСУ

"Это право каждого, но мы вспоминаем Конституцию. Мужчины и женщины определенных профессий обязаны во время военного положения защищать свою страну. Обязаны. Есть права, а есть обязанности, и их надо разбирать. Каждый имеет право на свой выбор, но многие сделали выбор. Те, кто не ушли, я не осуждаю. Но это их обязанность — защищать семью, страну, они пренебрегают обязанностями. Я бы не называла их уклоняющимися, я бы называла людьми, которые пренебрегают обязанностями, а хотят заслуживать себе права", — сказала Екатерина.

Ветеран Екатерина Поп. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, правоохранители взялись за ликвидацию схем, по которым из здоровых мужчин делали инвалидов во избежание службы. В Ровно разоблачили преступную группу из 29 человек, которые устроили бизнес на уклонистах. В Хмельницкой области задержали главу МСЭК, которая продавала справки. В Одесской области разоблачили фиктивный брак, который должен был помочь мужчине избежать мобилизации.

В то же время по стране начались рейды ТЦК и проверки мужчин. Недавно в Киеве мужчины в форме пришли на концерт группы "Океан Эльзы", где было массовое скопление людей. Выписывали повестки, проверяли документы и паковали мужчин в авто. Также сотрудники ТЦК провели массовый рейд в Одессе.