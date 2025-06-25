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Головна ТЦК Яку категорію виключених з обліку повертають в ТЦК

Яку категорію виключених з обліку повертають в ТЦК

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Дата публікації: 25 червня 2025 00:30
Виключені з військового обліку - кого ТЦК почали повертати на облік
Громадянин на військовому обліку з військовим квитком. Фото: УНІАН
Ключові моменти Виключення за тяжкий злочин — що було раніше Якою є ситуація з військовим обліком засуджених зараз

Процес військового обліку в Україні дещо змінився після внесення змін до відповідних законів. Так, на військовий облік почали повертати певну категорію громадян, яка раніше виключалася з обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення за тяжкий злочин — що було раніше

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

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До юристів звернувся громадянин, який раніше був виключений з військового обліку через судимість.

Він поцікавився, чому територіальний центр комплектування повернув його на облік під час повномасштабної війни.

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"Дійсно, в минулому осіб, які були засудженні за тяжкі або особливо тяжкі злочини, виключали з обліку", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Та зараз, підкреслив юрист, ситуація дещо змінилася.

Якою є ситуація з військовим обліком засуджених зараз

"Наразі внесені зміни в статтю 37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно яких ця категорія військовозобов'язаних більше з військового обліку не знімається", — зазначив Айвазян.

Він також додав, що навіть більшість із тих, хто був раніше виключений з військового обліку з такої причини, тепер ТЦК на нього повертає.

Тож громадянин, який раніше був виключений з обліку через засудження за тяжкий злочин, може бути повернутий на облік після змін до законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими зараз є чинні підстави для виключення з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть вручити повістку виключеному з військового обліку.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані засуджені
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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