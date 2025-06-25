Виключені з військового обліку - кого ТЦК почали повертати на облік

Яку категорію виключених з обліку повертають в ТЦК
Процес військового обліку в Україні дещо змінився після внесення змін до відповідних законів. Так, на військовий облік почали повертати певну категорію громадян, яка раніше виключалася з обліку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виключення за тяжкий злочин — що було раніше
В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.
До юристів звернувся громадянин, який раніше був виключений з військового обліку через судимість.
Він поцікавився, чому територіальний центр комплектування повернув його на облік під час повномасштабної війни.
"Дійсно, в минулому осіб, які були засудженні за тяжкі або особливо тяжкі злочини, виключали з обліку", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Та зараз, підкреслив юрист, ситуація дещо змінилася.
Якою є ситуація з військовим обліком засуджених зараз
"Наразі внесені зміни в статтю 37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно яких ця категорія військовозобов'язаних більше з військового обліку не знімається", — зазначив Айвазян.
Він також додав, що навіть більшість із тих, хто був раніше виключений з військового обліку з такої причини, тепер ТЦК на нього повертає.
Тож громадянин, який раніше був виключений з обліку через засудження за тяжкий злочин, може бути повернутий на облік після змін до законодавства.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими зараз є чинні підстави для виключення з військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть вручити повістку виключеному з військового обліку.
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