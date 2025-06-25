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Главная ТЦК Какую категорию исключенных из учета возвращают в ТЦК

Какую категорию исключенных из учета возвращают в ТЦК

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 00:30
Исключенные с воинского учета - кого ТЦК начали возвращать на учет
Гражданин на воинском учете с военным билетом. Фото: УНІАН
Ключові моменти Исключение за тяжкое преступление — что было раньше Какова ситуация с военным учетом осужденных сейчас

Процесс воинского учета в Украине несколько изменился после внесения изменений в соответствующие законы. Так, на воинский учет начали возвращать определенную категорию граждан, которая ранее исключалась с учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключение за тяжкое преступление — что было раньше

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения на всей территории страны военного положения.

К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен из воинского учета из-за судимости.

Он поинтересовался, почему территориальный центр комплектования вернул его на учет во время полномасштабной войны.

"Действительно, в прошлом лиц, которые были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, исключали с учета", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Но сейчас, подчеркнул юрист, ситуация несколько изменилась.

Какова ситуация с военным учетом осужденных сейчас

"Сейчас внесены изменения в статью 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым эта категория военнообязанных больше с воинского учета не снимается", — отметил Айвазян.

Он также добавил, что даже большинство из тех, кто был ранее исключен с воинского учета по такой причине, теперь ТЦК на него возвращает.

Поэтому гражданин, который ранее был исключен с учета из-за осуждения за тяжкое преступление, может быть возвращен на учет после изменений в законодательство.

Напомним, мы ранее писали о том, какими сейчас являются действующие основания для исключения с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли вручить повестку исключенному с воинского учета.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные осужденные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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