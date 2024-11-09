Що не треба розповідати ТЦК - відповідь адвоката

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК

В Україні під час воєнного стану всі чоловіки призовного віку зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу працівників ТЦК та СП. Однак існує й інформація, яку не варто їм розголошувати.

Про це розповіла адвокатка Олена Андреєва в коментарі для Новини.LIVE.

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За словами правозахисниці, людина не зобов'язана розповідати інформацію про третіх осіб та щодо особистого життя.

Але це не стосується персональних даних, сімейного стану та місця роботи — це працівники ТЦК мають знати в рамках оновлення даних, якщо щось з цього змінилося.

А якщо у вас є друг, який працює в військкоматі, то Андреєва радить розмежовувати інформацію, яку він про вас знає в особистому житті і на роботі.

"Працівник ТЦК має розмежовувати поняття "знаю особисту інформацію про друга" і свої посадові обов’язки та функції, а також ту інформацію, яка стала йому відомою в результаті здійснення ним своїх посадових обов’язків", — пояснила вона.

Адвокатка наголосила, що особиста чи сімейна інформація не може бути розголошена без згоди людини. Працівники ТЦК повинні дотримуватися закону "Про захист персональних даних" навіть в умовах воєнного стану.

Раніше адвокатка відповіла, чи можуть відмовити у відстрочці від мобілізації, якщо чоловік не оновлював дані в ТЦК.

Крім того, у Міноборони створили інструкцію, як оформити онлайн-відстрочку через застосунок "Резерв+".