Що не треба розповідати ТЦК - відповідь адвоката

Яку інформацію не треба розповідати працівникам ТЦК
В Україні під час воєнного стану всі чоловіки призовного віку зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу працівників ТЦК та СП. Однак існує й інформація, яку не варто їм розголошувати.
Про це розповіла адвокатка Олена Андреєва в коментарі для Новини.LIVE.
Що не можна розповідати працівникам ТЦК
За словами правозахисниці, людина не зобов'язана розповідати інформацію про третіх осіб та щодо особистого життя.
Але це не стосується персональних даних, сімейного стану та місця роботи — це працівники ТЦК мають знати в рамках оновлення даних, якщо щось з цього змінилося.
А якщо у вас є друг, який працює в військкоматі, то Андреєва радить розмежовувати інформацію, яку він про вас знає в особистому житті і на роботі.
"Працівник ТЦК має розмежовувати поняття "знаю особисту інформацію про друга" і свої посадові обов’язки та функції, а також ту інформацію, яка стала йому відомою в результаті здійснення ним своїх посадових обов’язків", — пояснила вона.
Адвокатка наголосила, що особиста чи сімейна інформація не може бути розголошена без згоди людини. Працівники ТЦК повинні дотримуватися закону "Про захист персональних даних" навіть в умовах воєнного стану.
Раніше адвокатка відповіла, чи можуть відмовити у відстрочці від мобілізації, якщо чоловік не оновлював дані в ТЦК.
Крім того, у Міноборони створили інструкцію, як оформити онлайн-відстрочку через застосунок "Резерв+".
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