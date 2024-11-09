Что не нужно рассказывать ТЦК – ответ адвоката

Какую информацию не нужно рассказывать работникам ТЦК
В Украине во время военного положения все мужчины призывного возраста обязаны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК и СП. Однако существует и информация, которую не следует им разглашать.
Об этом рассказала адвокат Елена Андреева в комментарии для Новини.LIVE.
Что нельзя рассказывать работникам ТЦК
По словам правозащитницы, человек не обязан рассказывать информацию о третьих лицах и о личной жизни.
Но это не касается персональных данных, семейного положения и места работы — работники ТЦК должны знать в рамках обновления данных, если что-то из этого изменилось.
А если у вас есть друг, который работает в военкомате, то Андреева советует разграничивать информацию, которую он знает о вас в личной жизни и на работе.
"Работник ТЦК должен разграничивать понятие "знаю личную информацию о друге" и своих должностных обязанностях и функциях, а также ту информацию, которая стала ему известна в результате осуществления им своих должностных обязанностей", — объяснила она.
Адвокат подчеркнула, что личная или семейная информация не может быть разглашена без согласия человека. Работники ТЦК должны соблюдать закон "О защите персональных данных" даже в условиях военного положения.
Ранее адвокат ответила, могут ли отказать в отсрочке от мобилизации, если мужчина не обновлял данные в ТЦК.
Кроме того, в Минобороны создали инструкцию, как оформить онлайн-отсрочку через приложение "Резерв+".
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