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Какую информацию не нужно рассказывать работникам ТЦК

9 ноября 2024 06:22
Николай Кондратюк - Редактор
Что не нужно рассказывать ТЦК – ответ адвоката
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК
Николай Кондратюк - Редактор

В Украине во время военного положения все мужчины призывного возраста обязаны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК и СП. Однако существует и информация, которую не следует им разглашать.

Об этом рассказала адвокат Елена Андреева в комментарии для Новини.LIVE.

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Что нельзя рассказывать работникам ТЦК

По словам правозащитницы, человек не обязан рассказывать информацию о третьих лицах и о личной жизни.

Но это не касается персональных данных, семейного положения и места работы — работники ТЦК должны знать в рамках обновления данных, если что-то из этого изменилось.

А если у вас есть друг, который работает в военкомате, то Андреева советует разграничивать информацию, которую он знает о вас в личной жизни и на работе.

"Работник ТЦК должен разграничивать понятие "знаю личную информацию о друге" и своих должностных обязанностях и функциях, а также ту информацию, которая стала ему известна в результате осуществления им своих должностных обязанностей", — объяснила она.

Адвокат подчеркнула, что личная или семейная информация не может быть разглашена без согласия человека. Работники ТЦК должны соблюдать закон "О защите персональных данных" даже в условиях военного положения.

Ранее адвокат ответила, могут ли отказать в отсрочке от мобилизации, если мужчина не обновлял данные в ТЦК.

Кроме того, в Минобороны создали инструкцию, как оформить онлайн-отсрочку через приложение "Резерв+".

ТЦК и СП военный призыв мобилизация военно-учетный документ военный учет

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