Головна ТЦК Які законні причини, щоб не йти до ТЦК по повістці — є відповідь

Які законні причини, щоб не йти до ТЦК по повістці — є відповідь

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 04:30
В ТЦК назвали п'ять законних причин не з'явитись у вказаний час по повістці
Вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з чинним законодавством України, громадянам, які підлягають мобілізації, вручається повістка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Громадянин зобов'язаний з'явитись по повістці, але є причини, які вважаються поважними й за них не штрафують.

Про такі причини інформує Харківський обласний ТЦК.

Читайте також:

Які є причини, щоб законно не йти в ТЦК

У відомстві нагадують, що повістку можуть виписати для того, щоб уточнити особисті дані військовозобов'язаного. Такі повістки можуть вручатись особисто під підпис та рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Зазвичай у повістці вказує дата і час візиту до ТЦК. В середньому для мешканців обласних центрів він становить проміжок часу у сім діб, а для інших населених пунктів протягом 10 діб.

 

До поважних причин неприбуття належать:

  • документально підтверджена хвороба;
  • стихійне лихо або інші непередбачувані обставини;
  • воєнні дії та їх наслідки;
  • смерть близького родича (батьків, дружини/чоловіка, дітей, рідних братів і сестер, дідуся чи бабусі);
  • інші поважні обставини, які документально підтверджують неможливість явки у визначений час та місце.

Важливо пам'ятати, що усі обставини необхідно підтверджувати офіційними документами. Запізнення на кілька днів після отримання повістки не вважається порушенням, якщо військовозобов’язаний з’явився найближчим часом. Відповідальність настає лише за повне ігнорування повістки чи свідоме ухилення.

Раніше адвокат Ярослав Хлівний  заявив, що за ігнорування бойової повістки військовозобов'язані можуть потрапити до в'язниці. Термін ув'язнення становитиме до п'яти років.

Також ми повідомляли, що працівникам підприємств можуть вручати повістки безпосередньо на робочому місці. За ігнорування цього документа передбачається штраф.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
