Главная ТЦК Какие законные причины не идти в ТЦК по повестке — есть ответ

Какие законные причины не идти в ТЦК по повестке — есть ответ

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 04:30
В ТЦК назвали пять законных причин не явиться в указанное время по повестке
Вручение повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству Украины, гражданам, подлежащим мобилизации, вручается повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Гражданин обязан явиться по повестке, но есть причины, которые считаются уважительными и за них не штрафуют.

О таких причинах информирует Харьковский областной ТЦК.

Читайте также:

Какие есть причины, чтобы законно не идти в ТЦК

В ведомстве напоминают, что повестку могут выписать для того, чтобы уточнить личные данные военнообязанного. Такие повестки могут вручаться лично под подпись и заказным письмом с уведомлением о вручении.

Обычно в повестке указывает дата и время визита в ТЦК. В среднем для жителей областных центров он составляет промежуток времени в семь суток, а для других населенных пунктов в течение 10 суток.

К уважительным причинам неприбытия относятся:

  • документально подтвержденная болезнь;
  • стихийное бедствие или другие непредвиденные обстоятельства;
  • военные действия и их последствия;
  • смерть близкого родственника (родителей, жены/мужа, детей, родных братьев и сестер, дедушки или бабушки);
  • другие уважительные обстоятельства, которые документально подтверждают невозможность явки в определенное время и место.

Важно помнить, что все обстоятельства необходимо подтверждать официальными документами. Опоздание на несколько дней после получения повестки не считается нарушением, если военнообязанный появился в ближайшее время. Ответственность наступает только за полное игнорирование повестки или сознательное уклонение.

Ранее адвокат Ярослав Хливный заявил, что за игнорирование боевой повестки военнообязанные могут попасть в тюрьму. Срок заключения составит до пяти лет.

Также мы сообщали, что работникам предприятий могут вручать повестки непосредственно на рабочем месте. За игнорирование этого документа предусматривается штраф.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
