Військовозобов’язаний громадянин на прийомі у лікаря. Фото: hubz.ua

Від мобілізації у особливий період громадянина звільняє наявність не тільки злоякісних, а і доброякісних новоутворень. Особливо якщо у пацієнта фіксують великі порушення функцій.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

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Доброякісні утворення і відмова від мобілізації

Військовозобов’язані громадяни, які мають проблеми зі здоров’ям, звільняються від мобілізації в особливий період. Це стосується, наприклад, різного роду новоутворень, зокрема доброякісних.

До таких новоутворень належать доброякісні новоутворення всіх локалізацій — але у таких випадках обов’язково мають фіксуватися великі порушення функцій.

Злоякісні пухлини як причина виключення з військового обліку

Від мобілізації також звільняють, аж до виключення з військового обліку, усі первинні та вторинні злоякісні новоутворення.

Таке рішення ухвалюється за наявності у громадянина віддалених метастазів і неможливості їхнього радикального хірургічного лікування.

Крім того, непридатність до військової служби визначається після діагностування у військовозобов’язаного громадянина швидко та повільно прогресуючих, зі значними змінами у складі крові та періодичними загостреннями злоякісних пухлин лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які ендокринні хвороби надають відстрочку.

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