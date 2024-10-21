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Які доброякісні новоутворення звільняють від призову

21 жовтня 2024 17:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації через хвороби — які новоутворення звільняють від призову
Військовозобов’язаний громадянин на прийомі у лікаря. Фото: hubz.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Від мобілізації у особливий період громадянина звільняє наявність не тільки злоякісних, а і доброякісних новоутворень. Особливо якщо у пацієнта фіксують великі порушення функцій.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

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Військовозобов’язані громадяни, які мають проблеми зі здоров’ям, звільняються від мобілізації в особливий період. Це стосується, наприклад, різного роду новоутворень, зокрема доброякісних.

До таких новоутворень належать доброякісні новоутворення всіх локалізацій — але у таких випадках обов’язково мають фіксуватися великі порушення функцій.

Злоякісні пухлини як причина виключення з військового обліку

Від мобілізації також звільняють, аж до виключення з військового обліку, усі первинні та вторинні злоякісні новоутворення.

Таке рішення ухвалюється за наявності у громадянина віддалених метастазів і неможливості їхнього радикального хірургічного лікування.

Крім того, непридатність до військової служби визначається після діагностування у військовозобов’язаного громадянина швидко та повільно прогресуючих, зі значними змінами у складі крові та періодичними загостреннями злоякісних пухлин лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які ендокринні хвороби надають відстрочку.

Також ми повідомляли, чи можуть мобілізувати громадянина після інфаркту.

відстрочка мобілізація хвороба військовий облік онкозахворювання

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