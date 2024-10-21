Военнообязанный гражданин на приеме у врача. Фото: hubz.ua

От мобилизации в особый период гражданина освобождает наличие не только злокачественных, но и доброкачественных новообразований. Особенно если у пациента фиксируют большие нарушения функций.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

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Доброкачественные образования и отказ от мобилизации

Военнообязанные граждане, имеющие проблемы со здоровьем, освобождаются от мобилизации в особый период. Это касается, например, разного рода новообразований, в частности доброкачественных.

К таким новообразованиям относятся доброкачественные новообразования всех локализаций, но в таких случаях обязательно должны фиксироваться большие нарушения функций.

Злокачественные опухоли как причина исключения с воинского учета

От мобилизации также освобождают вплоть до исключения с воинского учета все первичные и вторичные злокачественные новообразования.

Такое решение принимается при наличии у гражданина отдаленных метастазов и невозможности их радикального хирургического лечения.

Кроме того, непригодность к военной службе определяется после диагностирования у военнообязанного гражданина быстро и медленно прогрессирующих, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями злокачественных лимфоидных опухолей, кроветворной и родственных им тканей.

Напомним, мы ранее писали о том, какие эндокринные болезни дают отсрочку.

Также мы сообщали, могут ли мобилизовать гражданина после инфаркта.