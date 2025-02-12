Спецслужби РФ намагаються завербувати саме українську молодь для підпалів машин та ТЦК

Гасіння підпаленого авто ЗСУ у Львові. Фото: ДСНС

За підпалами машин ЗСУ та терактами біля ТЦК стоять російські спецслужби. Саме вони вербують молодих українців через Telegram.

Українські журналісти з видання Texty.org.ua провели власне розслідування і з'ясували подробиці схеми підпалів ТЦК.

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Розслідування було проведено шляхом симуляції спілкування з представниками ФСБ під виглядом потенційних виконавців терористичних актів. Журналісти встановили, що російські спецслужби використовують мережу Telegram-каналів для вербування та координації дій своїх агентів.

В процесі спілкування з "рекрутерами" журналістам було запропоновано виконати низку завдань, починаючи від агітаційної діяльності до здійснення терактів. При цьому російські агенти намагалися приховати своє походження, стверджуючи, що не мають жодного відношення до російської держави.

За проведення терористичних актів пропонувалась значна матеріальна винагорода. Журналісти зазначили, що особливу увагу російські спецслужби звертають на молодих людей віком 15-17 років.

В розслідування зазначається, що навіть якщо вдасться заблокувати окремий канал, на його місці завтра з’явиться мережа нових. І конвеєр саботажу, підпалів та злиття координат життєво важливих об’єктів понесеться в Україні далі.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, пролунав вибух біля приміщення ТЦК у Кам'янці-Подільському. Згодом стало відомо, що на територію ТЦК вибуховий пристрій принесли у сумці. Чоловік, який приніс його, загинув від вибуху.

Крім того, нещодавно у Рівненському ТЦК стався теракт, який організувала Росія та завербувала для цього 21-річного мешканця Житомирщини.