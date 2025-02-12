Спецслужбы РФ пытаются завербовать именно украинскую молодежь для поджогов машин и ТЦК

Тушение подожженного авто ВСУ во Львове. Фото: ГСЧС

За поджогами машин ВСУ и терактами возле ТЦК стоят российские спецслужбы. Именно они вербуют молодых украинцев через Telegram.

Украинские журналисты из издания Texty.org.ua провели собственное расследование и выяснили подробности схемы поджогов ТЦК.

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Расследование было проведено путем симуляции общения с представителями ФСБ под видом потенциальных исполнителей террористических актов. Журналисты установили, что российские спецслужбы используют сеть Telegram-каналов для вербовки и координации действий своих агентов.

В процессе общения с "рекрутерами" журналистам было предложено выполнить ряд задач, начиная от агитационной деятельности до осуществления терактов. При этом российские агенты пытались скрыть свое происхождение, утверждая, что не имеют никакого отношения к российскому государству.

За проведение террористических актов предлагалось значительное материальное вознаграждение. Журналисты отметили, что особое внимание российские спецслужбы обращают на молодых людей в возрасте 15-17 лет.

В расследование отмечается, что даже если удастся заблокировать отдельный канал, на его месте завтра появится сеть новых. И конвейер саботажа, поджогов и слияния координат жизненно важных объектов понесется в Украине дальше.

Напомним, в среду, 5 февраля, прогремел взрыв возле помещения ТЦК в Каменце-Подольском. Впоследствии стало известно, что на территорию ТЦК взрывное устройство принесли в сумке. Мужчина, который принес его, погиб от взрыва.

Кроме того, недавно в Ровенском ТЦК произошел теракт, который организовала Россия и завербовала для этого 21-летнего жителя Житомирщины.