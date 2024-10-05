Повістки від ОСББ - як це буде відбуватися

Голови ОСББ можуть вручати повістки — що відомо
Повістки виписують тільки в територіальних центрах комплектування (ТЦК). А от вручати їх можуть різні уповноважені ТЦК структури та чиновники — зокрема, голови ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків).
Про це розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.
Хто виписує повістки
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, пов’язаний із врученням повісток.
Повістки виписують у територіальних центрах комплектування, які й відповідають за військовий облік та комплектування Збройних сил України.
Чи можуть вручати повістки голови ОСББ
Але, якщо право виписувати повістки мають лише в ТЦК, вручати їх можуть й інші структури — уповноважені керівництвом територіальних центрів комплектування.
Це, зокрема, голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.
Для цього керівник ТЦК має видати відповідний наказ — після чого подібні дії будуть законними.
Нагадаємо, що Кабмін скоротив терміни явки українців до ТЦК за повісткою.
Також ми писали про те, як діяти після отримання повістки, якщо є право на відстрочку.
Читайте Новини.LIVE!