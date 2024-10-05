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Голови ОСББ можуть вручати повістки — що відомо

5 жовтня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістки від ОСББ - як це буде відбуватися
Вручення повістки. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Повістки виписують тільки в територіальних центрах комплектування (ТЦК). А от вручати їх можуть різні уповноважені ТЦК структури та чиновники — зокрема, голови ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків).

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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Хто виписує повістки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, пов’язаний із врученням повісток.

Повістки виписують у територіальних центрах комплектування, які й відповідають за військовий облік та комплектування Збройних сил України.

Чи можуть вручати повістки голови ОСББ

Але, якщо право виписувати повістки мають лише в ТЦК, вручати їх можуть й інші структури — уповноважені керівництвом територіальних центрів комплектування.

Це, зокрема, голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.

Для цього керівник ТЦК має видати відповідний наказ — після чого подібні дії будуть законними.

Нагадаємо, що Кабмін скоротив терміни явки українців до ТЦК за повісткою.

Також ми писали про те, як діяти після отримання повістки, якщо є право на відстрочку.

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