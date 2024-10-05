Повестки от ОСМД – как это будет происходить

Вручение повестки. Фото: "АрміяInform"

Повестки выписываются только в территориальных центрах комплектования (ТЦК). А вот вручать их могут разные уполномоченные ТЦК структуры и чиновники — в частности, главы ОСМД (объединения совладельцем многоквартирных домов).

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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Кто выписывает повестки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный с вручением повесток.

Повестки выписывают в территориальных центрах комплектования, отвечающих за военный учет и комплектование Вооруженных сил Украины.

Могут ли вручать повестки главы ОСМД

Но если право выписывать повестки имеют только в ТЦК, вручать их могут и другие структуры — уполномоченные руководством территориальных центров комплектования.

Это, в частности, главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

Для этого руководитель ТЦК должен издать соответствующий приказ, после чего подобные действия будут законными.

Напомним, что Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке.

Также мы писали о том, как поступать после получения повестки, если есть право на отсрочку.