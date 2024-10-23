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Глухота та інші захворювання вуха — коли не можуть мобілізувати

23 жовтня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - захворювання вуха, глухота та інші хвороби
Перевірка слуху у лікаря. Фото: 9mkl.zp.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні офіційно заборонено мобілізувати до Збройних сил України глухих та глухонімих громадян. Крім того, ціла низка хвороб вуха надає право на відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Глухих не можуть мобілізувати

Від мобілізації, після відповідного рішення військово-лікарської комісії, звільняють громадяни, які хворіють на стійку повну глухоту обидвох вух або мають глухонімоту.

Крім того, неможливо мобілізувати громадян, у яких діагностовано глухоту на одне вухо та тяжку приглухуватість на друге.

Які ще хвороби надають право на відстрочку

Крім повної глухоти, від мобілізації звільняються громадяни, які мають цілу низку інших захворювань вуха та соскоподібного відростка.

Це, зокрема:

  • двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступені) порушення слухової функції;
  • двобічна тяжка приглухуватість, що прогресує;
  • приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстраауральними проявами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які саме доброякісні та злоякісні новоутворення не дозволяють мобілізувати громадян.

Також ми повідомляли про те, які хвороби нервової системи є підставою для ухвалення рішення про відстрочку від мобілізації чи навіть виключення з військового обліку.

ТЦК та СП відстрочка вухо мобілізація захворювання хвороба

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