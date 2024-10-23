Отсрочка от мобилизации – заболевания уха, глухота и другие болезни

Проверка слуха у врача. Фото: 9mkl.zp.ua

В Украине официально запрещено мобилизовать в Вооруженные силы Украины глухих и глухонемых граждан. Кроме того, целый ряд болезней уха дает право на отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Глухих не могут мобилизовать

От мобилизации, после соответствующего решения военно-врачебной комиссии, освобождают граждане, которые болеют стойкой полной глухотой обеих ушей или имеют глухонемоту.

Кроме того, невозможно мобилизовать граждан, у которых диагностирована глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое.

Какие еще болезни дают право на отсрочку

Кроме полной глухоты, от мобилизации освобождаются граждане, имеющие целый ряд других заболеваний уха и сосцевидного отростка.

Это, в частности:

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Напомним, ранее мы писали о том, какие доброкачественные и злокачественные новообразования не позволяют мобилизовать граждан.

Также мы сообщали о том, какие заболевания нервной системы являются основанием для принятия решения об отсрочке от мобилизации или даже исключения из военного учета.