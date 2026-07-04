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Головна ТЦК Газовий балончик проти підлітків: інцидент прокоментували у ТЦК

Газовий балончик проти підлітків: інцидент прокоментували у ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 07:30
У Луцьку працівники ТЦК та СП застосували проти підлітків сльозогінний газ
Працівники перевіряють документи хлопців. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

У Луцьку працівники військкомату застосували газовий балончик проти неповнолітніх. Інцидент стався, коли група оповіщення проводила мобілізаційні заходи. Підлітки намагалися завадити представникам військкомату виконувати службові обов'язки.

Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України в п'ятницю, 3 липня, повідомив начальник Волинського обласного ТЦК та СП Роман Немашкало, передає Новини.LIVE.

Конфлікт між працівниками ТЦК і підлітками

За словами очільника регіонального військкомату, група оповіщення хотіла перевірити документи чоловіка, який зачинився в автомобілі. Згодом з'ясувалося, що цей громадянин — чинний військовослужбовець. Після цього працівники ТЦК залишили його у спокої та поїхали далі. У цей момент до службової автівки підбігли та почали її бити неповнолітні. Аби заспокоїти хуліганів, військові застосували газовий балончик. До Нацполіції ТЦК через цей інцидент не звертався.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву Романа Немешкала повідомляв, що більше половини працівників Волинського обласного ТЦК та СП мають бойовий досвід. Близько третину з них перевели до військкомату через поранення або стан здоров'я. Виконувати бойові завдання такі військові вже не могли.

Також Новини.LIVE писав, що на Волині працівники ТЦК та СП заїхали на подвір'я. Місцеві чоловіки почали відганяти їх лопатами. За словами начальника Волинського обласного ТЦК та СП, військові не побачили житлових будівель — думали, що заїжджають на вільну територію.

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підлітки мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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