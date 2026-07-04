В Луцке сотрудники ТЦК и СП применили против подростков слезоточивый газ

Сотрудники проверяют документы парней. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Луцке сотрудники военкомата применили газовый баллончик против несовершеннолетних. Инцидент произошел, когда группа оповещения проводила мобилизационные мероприятия. Подростки пытались помешать представителям военкомата выполнять служебные обязанности.

Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины в пятницу, 3 июля, сообщил начальник Волынского областного ТЦК и СП Роман Немашкало, передает Новини.LIVE.

Конфликт между сотрудниками ВКК и подростками

По словам главы регионального военкомата, группа оповещения хотела проверить документы мужчины, который заперся в автомобиле. Впоследствии выяснилось, что этот гражданин — действующий военнослужащий. После этого сотрудники ТЦК оставили его в покое и поехали дальше. В этот момент к служебному автомобилю подбежали и начали его избивать несовершеннолетние. Чтобы успокоить хулиганов, военные применили газовый баллончик. В Нацполицию ТЦК по поводу этого инцидента не обращался.

Ранее Новини.LIVE» со ссылкой на заявление Романа Немешкала сообщал, что более половины сотрудников Волынского областного ТЦК и СП имеют боевой опыт. Около трети из них перевели в военкомат из-за ранений или состояния здоровья. Выполнять боевые задачи такие военные уже не могли.

Также Новини.LIVE писал, что на Волыни сотрудники ТЦК и СП заехали во двор. Местные мужчины начали отгонять их лопатами. По словам начальника Волынского областного ТЦК и СП, военные не заметили жилых домов — думали, что заезжают на свободную территорию.