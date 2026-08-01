Фіктивно мобілізував понад 20 чоловіків: на Чернігівщині викрили очільника ТЦК

Затримання начальника РТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

Любомир Кучер редактор, юрист

На Чернігівщині правоохоронці викрили начальника районного ТЦК та СП. Посадовець штучно виконував план мобілізації: вносив до системи "Оберіг" неправдиві дані про нібито призов військовозобов'язаних чоловіків. Унаслідок таких махінацій 21 чоловік отримав фіктивний статус мобілізованого, хоча насправді не проходив службу.

Про це 30 липня повідомили Офіс Генпрокурора та Головне управління Нацполіції України в Чернігівській області, передає Новини.LIVE.

Як працювала схема та що чекає на посадовця

Слідчі встановили, що у травні поточного року очільник районного ТЦК скористався власним доступом до реєстру "Оберіг" та тривалий час вносив туди вигадані дані. За документами він "відправляв" чоловіків до бойової військової частини ЗСУ. Представники цієї частини під час перевірки підтвердили, що жодного із зазначених громадян до списків особового складу не зараховували.

Посадовця затримали 23 липня в Одесі. Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованій зміні даних в автоматизованій системі. Суд відправив його під варту, але наразі фігурант перебуває на волі, бо за нього внесли два мільйони гривень застави. За скоєне начальнику РТЦК та СП загрожує до шести років в'язниці. Крім того, його можуть на строк до трьох років позбавити права обіймати певні посади.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що священнослужитель Свідків Єгови через релігійні переконання відмовився долучатися до війська. Чоловік заявив, що має право на альтернативну службу, але суд із цим не погодився. Порушнику призначили випробувальний строк.

Також Новини.LIVE з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП писав, що з 1 серпня у військовозобов'язаних можуть змінитися дані в електронному військово-обліковому документі. Працівникам із відстрочкою варто перевірити її чинність. Роботодавці мають оновити списки персонального військового обліку.