Відмова від призову ТЦК через віру: який вирок суду на Полтавщині

Релігійний чоловік. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Священнослужитель Релігійного об'єднання Свідків Єгови в Україні намагався реалізувати своє право на альтернативну цивільну службу замість мобілізації, однак суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Попри заяви обвинуваченого про наявність робочого бронювання та суперечність військової служби його релігійним переконанням, суддя прийняв рішення звільнити чоловіка від відбування трьох років ув'язнення лише з випробувальним терміном.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

На Полтавщині чоловік хотів уникнути мобілізації з релігійних переконань

Кримінальне провадження розглядалося в суді щодо уродженця Полтави, який працює електромонтером критичної інфраструктури в АТ "Полтаваобленерго". Згідно з матеріалами Єдиного державного реєстру судових рішень, одружений, із середньою спеціальною освітою і раніше не судимий чоловік був офіційно заброньований за місцем роботи. Водночас він є присвяченим охрещеним служителем Релігійного об'єднання Свідків Єгови в Україні ще з 3 липня 1999 року, а 24 червня 2016 року керівний комітет організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні" призначив його на посаду священослужителя старійшини (єпископа) збору.

За матеріалами судової справи, 8 березня 2025 року, військово-лікарська комісія визнала полтавця придатним до служби. 10 березня 2025 року о 14:03 він особисто під підпис отримав повістку. Працівник ТЦК, який виступив свідком обвинувачення, зазначив у суді: "Обвинувачений, який придатний для служби, був доставлений до ТЦК, де я особисто вручив йому повістку про прибуття на 11.03.2025 року для подальшого направлення до навчального центру. Отримавши повістку, обвинувачений повідомив, що у зв'язку з релігійними переконаннями не може проходити військову службу".

Того ж дня, 10 березня, старійшина написав заяву про направлення на невійськову цивільну службу, яку, судячи зі штемпеля АТ "Укрпошта", відправив 11 березня.

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Однак наступного дня, 11 березня 2025 року, о 07:00 військовозобов'язаний так і не з'явився до військкомату без поважних причин. 12 березня його лист щодо альтернативної служби офіційно зареєстрували, а вже 24 березня 2025 року ТЦК надав письмову відповідь про те, що законодавство не передбачає проходження невійськової служби під час дії воєнного стану. У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав.

"Стаття 35 Конституції України надає право проходити невійськову (альтернативну) службу, про що я одразу повідомив працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я не відмовляюся від свого громадянського обов'язку, хочу приносити користь державі, але за умови дотримання моїх прав щодо віросповідання, без зброї у руках", — пояснив він.

Його позицію підтримав свідок захисту, знайомий із підсудним близько 26 років, який сказав, що Свідки Єгови не можуть проходити військову службу, оскільки це суперечить їхнім релігійним переконанням.

Виносячи вирок, суддя спирався на статтю 35 Конституції та частину 2 статті 1 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", які обмежують заміну військової служби за призовом під час мобілізації. Також суд врахував практику Європейського суду з прав людини щодо "особливих суспільних потреб" держави та позицію Верховного Суду від 27 жовтня 2025 року (справа №573/838/24), де вказано, що відмова від призову через релігійні переконання тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України, навіть за умови щирості цих переконань.

Враховуючи усі вищеназвані законодавчі норми та акти, 6 липня 2026 року, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Зважаючи на відсутність обтяжуючих чи пом'якшуючих обставин, позитивні характеристики з роботи, місця проживання та від ради старійшин "Полтава-Східний", суд застосував статтю 75 КК України і звільнив його від ув'язнення з іспитовим строком на 1 рік. За статтею 76 КК України засуджений має періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну роботи чи проживання та не виїжджати за межі України без погодження.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Полтаві суд виніс вирок оператору безпілотних літальних апаратів, який після закінчення відпустки понад два місяці не повертався на місце служби. Попри те, що за самовільне залишення частини (СЗЧ) військовому загрожувало реальне ув'язнення, суд ухвалив рішення не притягати його до кримінальної відповідальності.

Водночас у Львові пройшов суд над військовослужбовцем Національної гвардії, який отримав хабар від перехожого за те, щоб не доставляти його до ТЦК та СП. За скоєне правопорушення суд призначив обвинуваченому відповідне покарання.