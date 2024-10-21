Примусова мобілізація — Жорін висловився стосовно таких методів призову

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: Фокус

В Україні все частіше з'являється інформація про чергові рейди працівників ТЦК та СП у громадських місцях. Однак наразі іншого варіанту немає.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю Фокусу.

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На думку Жоріна, українці самі винні у тому, що такі рейди відбуваються.

"Чи подобається мені цей хаос і цирк, які періодично відбуваються? Ні, не подобаються. Звісно, я хотів би, щоб це було інакше. Але ми як суспільство самі створили цю ситуацію, самі її організували, ми самі — ковалі свого щастя", — сказав він.

Так, військовим не подобається це, але наразі немає іншого варіанту. Але у перспективі варто змінити роботу з населенням та розробити інакші підходи до підготовки людей.

Зокрема, робота з репутацією військових, армії, інформаційно-агітаційна робота й адекватний державний рекрутинг. За словами Жоріна, все це могло б змінити ситуацію.

Але, за його словами, мобілізація не може бути лише добровільною, оскільки масштабна війна не ведеться лише за допомогою добровольців.

Нагадаємо, український бізнес стурбований через призупинення бронювання працівників підприємств.

А у Генштабі заявили, що в Україні запрацював онлайн-рекрутинг. Він доступний у застосунку "Резерв+".