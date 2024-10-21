Принудительная мобилизация — Жорин высказался по поводу таких методов призыва

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: Фокус

В Украине все чаще появляется информация об очередных рейдах работников ТЦК и СП в общественных местах. Однако пока другого варианта нет.

Об этом заявил экс-командир полка "Азов", заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью Фокусу.

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По мнению Жорина, украинцы сами виноваты в том, что такие рейды происходят.

"Нравится ли мне этот хаос и цирк, периодически происходящие? Нет, не нравятся. Конечно, я хотел бы, чтобы это было иначе. Но мы как общество сами создали эту ситуацию, сами ее организовали, мы сами — кузнецы своего счастья", — сказал он.

Так, военным не нравится это, но пока нет другого варианта. Но в перспективе следует изменить работу с населением и разработать другие подходы к подготовке людей.

В частности, работа с репутацией военных, армии, информационно-агитационная работа и адекватный государственный рекрутинг. По словам Жорина, все это могло бы изменить ситуацию.

Но, по его словам, мобилизация не может быть добровольной, поскольку масштабная война не ведется только при помощи добровольцев.

Напомним, украинский бизнес озабочен из-за приостановки бронирования работников предприятий.

А в Генштабе заявили, что в Украине заработал онлайн-рекрутинг. Он доступен в приложении "Резерв+".