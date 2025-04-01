Позначка про порушення військового обліку - легітимність військово-облікового документу з такою позначкою

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Порушення правил військового обліку жодним чином не впливає на військово-облікові документи. "Резерв+" із позначкою про порушення обліку не може бути визнаний недійсним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Позначка про порушення у "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи не впливає на чинність його електронного військово-облікового документу (у застосунку "Резерв+") позначка про порушення громадянином правил військового обліку.

"Звісно ж, ні", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Юрист пояснив, що позначка про порушення правил військового обліку у "Резерв+" є звичайною справою, яка передбачена змінами у законодавстві.

Чинність електронного ВОД з порушенням

Айвазян додав, що порушення військового обліку і військово-облікові документи жодним чином не пов’язані, крім, звісна річ, позначок про власне порушення.

"Порушення правил військового обліку жодним чином не впливає на дійсність е-ВОД", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військово-обліковий документ може бути визнаний недійсним.

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять громадянина за кордон, якщо його прізвище в реєстрі "Оберіг" вказане з помилкою.