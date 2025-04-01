Отметка о нарушении воинского учета - легитимность военно-учетного документа с такой отметкой

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Нарушение правил воинского учета никоим образом не влияет на военно-учетные документы. "Резерв+" с отметкой о нарушении учета не может быть признан недействительным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отметка о нарушении в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, не влияет ли на действие его электронного военно-учетного документа (в приложении "Резерв+") отметка о нарушении гражданином правил воинского учета.

"Конечно же, нет", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Юрист пояснил, что отметка о нарушении правил воинского учета в "Резерв+" является обычным делом, которое предусмотрено изменениями в законодательстве.

Действие электронного ВУД с нарушением

Айвазян добавил, что нарушение воинского учета и военно-учетные документы никак не связаны, кроме, конечно, отметок о собственном нарушении.

"Нарушение правил воинского учета никоим образом не влияет на действительность е-ВУД", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военно-учетный документ может быть признан недействительным.

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли гражданина за границу, если его фамилия в реестре "Оберіг" указана с ошибкой.