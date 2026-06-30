Два розшуки ТЦК ще до сплати штрафу: юрист пояснив, чи можливо таке

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК, застосунок "Резерв+" із повідомлення про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE, "Суспільне"

Світлана Красноштан Редактор

Після оголошення у розшук громадянин може зняти з себе цю санкцію, сплативши штраф. Сплатити штраф ТЦК можна, визнавши факт порушення через застосунок "Резерв+". Повторно оголошувати у розшук громадянина до сплати штрафу неможливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК і його зняття

Громадянин, якого оголосили у розшук за порушення правил військового обліку, може зняти з себе цю санкцію. Існує кілька різних варіантів зняття з обліку.

Перш за все знятися можна через сплату штрафу. Штраф можна сплатити за допомогою застосунку "Резерв+".

Іншим варіантом зняття з обліку є подача заяви до ТЦК вищого рівня чи позову до суду. Але це можливо, коли є підстава для офіційного зняття розшуку без сплати штрафу.

Другий розшук до сплати штрафу неможливий

До юристів звернувся громадянин, який потрапив в унікальну ситуацію. Він визнав у застосунку "Резерв+" факт порушення і дав згоду на дистанційне оформлення протоколу та штрафу.

Але ще до сплати штрафу громадянина знову оголосили у розшук. Чоловік поцікавився, чи законним є такий крок ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи цю ситуацію: "Насправді у більшості випадків, відбувається навпаки, а саме: до того моменту, допоки Ви не сплатите штраф, ТЦК не подає у повторний розшук. Крім того Ви повинні розуміти, що загалом розшук залежить від того чи порушили Ви правила військового обліку / мобілізаційного законодавства, а не від строку, за який Ви сплатите штраф".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК можна скасувати через "Резерв+".

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушників військового обліку у розшук. Знятися з розшуку можна дистанційно, через застосунок "Резерв+". Але у деяких випадках все-таки доведеться іти в ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на предмет розшуку ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.