Головна ТЦК Довідка ВЛК — як довго вона є дійсною і чи треба її оновлювати

Довідка ВЛК — як довго вона є дійсною і чи треба її оновлювати

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 21:40
Довідка військово-лікарської комісії - часові рамки чинності довідки ВЛК
Військовий на ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець, який пройшов військово-лікарську комісію і отримав довідку про стан здоров’я за результатами медичного огляду, не повинен обов’язково оновлювати цей документ, якщо не відбулося змін у стані здоров’я. Юристи пояснили, як довго така довідка зберігає чинність.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Довідка ВЛК — термін чинності

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів як військового обліку загалом, так і процесу загальної мобілізації у воєнний час.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у Збройних силах України.

Чоловік поцікавився, як довго зберігає свою чинність довідка про результати ВЛК — і чи треба її оновлювати.

"Відповідно до пункту 22.10 глави 22 розділу II Наказу МОУ №402 постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду", — зазначив у коментарі військовослужбовцю адвокат Юрій Айвазян.

Коли і як треба оновлювати довідку

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив, що довідка військово-лікарської комісії зберігає чинність протягом одного року після її оформлення.

Також юрист пояснив, якою є ситуація із можливим оновленням цієї довідки.

"Якщо змін у стані здоров'я не відбулося, то оновлювати довідку не потрібно", — запевнив Дерій.

Юристка Марта Яріш, у свою чергу, пояснила, що робити, якщо у громадянина виникли проблеми зі здоров’ям.

"Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров’я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК та СП проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби", — підкреслила Яріш.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де і як отримати довідку про пройдену громадянином військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме має передавати довідку про результати військово-лікарської комісії в територіальний центр комплектування.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
