Справка военно-врачебной комиссии - временные рамки действия справки ВВК

Военный на ВВК. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий, который прошел военно-врачебную комиссию и получил справку о состоянии здоровья по результатам медицинского осмотра, не должен обязательно обновлять этот документ, если не произошло изменений в состоянии здоровья. Юристы объяснили, как долго такая справка сохраняет силу.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Справка ВВК — срок действия

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов как воинского учета в целом, так и процесса общей мобилизации в военное время.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины.

Мужчина поинтересовался, как долго сохраняет свою силу справка о результатах ВВК — и надо ли ее обновлять.

"В соответствии с пунктом 22.10 главы 22 раздела II Приказа МОУ №402 постановление ВВК о степени годности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра", — отметил в комментарии военнослужащему адвокат Юрий Айвазян.

Когда и как надо обновлять справку

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что справка военно-врачебной комиссии сохраняет силу в течение одного года после ее оформления.

Также юрист объяснил, какова ситуация с возможным обновлением этой справки.

"Если изменений в состоянии здоровья не произошло, то обновлять справку не нужно", — заверил Дерий.

Юрист Марта Яриш, в свою очередь, объяснила, что делать, если у гражданина возникли проблемы со здоровьем.

"Если в состоянии здоровья военнообязанного по его обращению или выводам врачей учреждения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК и СП проводится повторный медицинский осмотр с целью определения степени годности к военной службе", — подчеркнула Яриш.

