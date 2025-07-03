Втрата документів у ТЦК - чи треба знову проходити військово-лікарську комісію

Документи згоріли в ТЦК — чи потрібно знову іти на ВЛК
Якщо документи військовозобов’язаного громадянина у ТЦК були знищені, зокрема, після російського обстрілу, громадянину не потрібно повторно проходити ВЛК. Документи можуть бути у також у штатній ВЛК на затвердженні.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Чи потрібно повторно проходити ВЛК
До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його документи, зокрема, дані про військово-лікарську комісію, були знищені після ракетно-дронового удару по будівлі територіального центру комплектування.
Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.
Зокрема, чи потрібно після знищення документів районного ТЦК повторно проходити військово-лікарську комісію.
"Повторно проходити ВЛК не потрібно", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному громадянину юрист Владислав Дерій.
Що варто зробити військовозобов’язаному
Юрист пояснив, що робити у подібній ситуації, коли документи з тієї чи іншої причини були втрачені.
"Чекайте затвердження свідоцтва про хворобу штатною ВЛК", — зазначив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якщо ТЦК втратив документи про виключення його з обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій.
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