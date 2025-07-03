Втрата документів у ТЦК - чи треба знову проходити військово-лікарську комісію

У будівлі ТЦК після російської атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Якщо документи військовозобов’язаного громадянина у ТЦК були знищені, зокрема, після російського обстрілу, громадянину не потрібно повторно проходити ВЛК. Документи можуть бути у також у штатній ВЛК на затвердженні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Чи потрібно повторно проходити ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його документи, зокрема, дані про військово-лікарську комісію, були знищені після ракетно-дронового удару по будівлі територіального центру комплектування.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Зокрема, чи потрібно після знищення документів районного ТЦК повторно проходити військово-лікарську комісію.

"Повторно проходити ВЛК не потрібно", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному громадянину юрист Владислав Дерій.

Що варто зробити військовозобов’язаному

Юрист пояснив, що робити у подібній ситуації, коли документи з тієї чи іншої причини були втрачені.

"Чекайте затвердження свідоцтва про хворобу штатною ВЛК", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якщо ТЦК втратив документи про виключення його з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій.