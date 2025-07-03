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Главная ТЦК Документы сгорели в ТЦК — нужно ли снова идти на ВВК

Документы сгорели в ТЦК — нужно ли снова идти на ВВК

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 00:30
Потеря документов в ТЦК - надо ли снова проходить военно-врачебную комиссию
В здании ТЦК после российской атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Если документы военнообязанного гражданина в ТЦК были уничтожены, в частности, после российского обстрела, гражданину не нужно повторно проходить ВВК. Документы могут быть в также в штатной ВВК на утверждении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Нужно ли повторно проходить ВВК

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его документы, в частности, данные о военно-врачебной комиссии, были уничтожены после ракетно-дронового удара по зданию территориального центра комплектования.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

В частности, нужно ли после уничтожения документов районного ТЦК повторно проходить военно-врачебную комиссию.

"Повторно проходить ВВК не нужно", — отметил в ответе военнообязанному гражданину юрист Владислав Дерий.

Что стоит сделать военнообязанному

Юрист объяснил, что делать в подобной ситуации, когда документы по той или иной причине были потеряны.

"Ждите утверждения свидетельства о болезни штатной ВВК", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, если ТЦК потерял документы об исключении его с учета.

Добавим, мы сообщали о том, как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий.

обстрелы документы ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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