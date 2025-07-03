Потеря документов в ТЦК - надо ли снова проходить военно-врачебную комиссию

Документы сгорели в ТЦК — нужно ли снова идти на ВВК
Если документы военнообязанного гражданина в ТЦК были уничтожены, в частности, после российского обстрела, гражданину не нужно повторно проходить ВВК. Документы могут быть в также в штатной ВВК на утверждении.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Нужно ли повторно проходить ВВК
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его документы, в частности, данные о военно-врачебной комиссии, были уничтожены после ракетно-дронового удара по зданию территориального центра комплектования.
Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.
В частности, нужно ли после уничтожения документов районного ТЦК повторно проходить военно-врачебную комиссию.
"Повторно проходить ВВК не нужно", — отметил в ответе военнообязанному гражданину юрист Владислав Дерий.
Что стоит сделать военнообязанному
Юрист объяснил, что делать в подобной ситуации, когда документы по той или иной причине были потеряны.
"Ждите утверждения свидетельства о болезни штатной ВВК", — отметил Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, если ТЦК потерял документы об исключении его с учета.
Добавим, мы сообщали о том, как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий.
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