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Головна ТЦК Документи на відстрочку — коли ТЦК може відмовити

Документи на відстрочку — коли ТЦК може відмовити

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 00:30
Відстрочка від мобілізації - відмова ТЦК у відстрочці
Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Ключові моменти Законна, хоч і формальна, відмова у відстрочці Як все ж оформити відстрочку в такій ситуації

Територіальний центр комплектування має право не приймати документи на відстрочку від мобілізації, якщо вони не завірені згідно із чинним законодавством. Така відмова ТЦК є цілком законною, а громадянин згодом все ж зможе виправити ситуацію і оформити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Законна, хоч і формальна, відмова у відстрочці

До юристів звернувся громадянин, якому територіальний центр комплектування відмовив у відстрочці.

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За словами чоловіка, йому пояснили, нібито документи не були оформлені, точніше, були незавірені згідно чинного законодавства.

Військовозобов’язаний поцікавився, чи законною є така причина для відмови у відстрочці.

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"Хоча відмова цілком формальна, але така підстава може бути", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив, що така ситуація є дивною, бо представник ТЦК має перевіряти правильність заповнених документів і попереджати військовозобов’язаних про помилки відразу.

Як все ж оформити відстрочку в такій ситуації

Айвазян пояснив, що має зробити військовозобов’язаний громадянин, аби виправити ситуацію і таки оформити відстрочку.

"При особистій явці до ТЦК Ви повинні були на кожній копії документу поставити відмітку "згідно з оригіналом" та підписатись або завірити копії документів нотаріально", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якому відмовили у відстрочці від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які категорії громадян отримають відстрочку від мобілізації у липні 2025 року.

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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