Отсрочка от мобилизации - отказ ТЦК в отсрочке

Документы на отсрочку — когда ТЦК может отказать
Территориальный центр комплектования имеет право не принимать документы на отсрочку от мобилизации, если они не заверены согласно действующему законодательству. Такой отказ ТЦК является вполне законным, а гражданин впоследствии все же сможет исправить ситуацию и оформить отсрочку.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Законный, хоть и формальный, отказ в отсрочке
К юристам обратился гражданин, которому территориальный центр комплектования отказал в отсрочке.
По словам мужчины, ему объяснили, якобы документы не были оформлены, точнее, были незаверенные согласно действующему законодательству.
Военнообязанный поинтересовался, законна ли такая причина для отказа в отсрочке.
"Хотя отказ вполне формальный, но такое основание может быть", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Юрист отметил, что такая ситуация является странной, потому что представитель ТЦК должен проверять правильность заполненных документов и предупреждать военнообязанных об ошибках сразу.
Как все же оформить отсрочку в такой ситуации
Айвазян объяснил, что должен сделать военнообязанный гражданин, чтобы исправить ситуацию и таки оформить отсрочку.
"При личной явке в ТЦК Вы должны были на каждой копии документа поставить отметку "согласно оригиналу" и подписать или заверить копии документов нотариально", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, которому отказали в отсрочке от мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, какие категории граждан получат отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.
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