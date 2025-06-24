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Документы на отсрочку — когда ТЦК может отказать

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Дата публикации 24 июня 2025 00:30
Отсрочка от мобилизации - отказ ТЦК в отсрочке
Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Ключові моменти Законный, хоть и формальный, отказ в отсрочке Как все же оформить отсрочку в такой ситуации

Территориальный центр комплектования имеет право не принимать документы на отсрочку от мобилизации, если они не заверены согласно действующему законодательству. Такой отказ ТЦК является вполне законным, а гражданин впоследствии все же сможет исправить ситуацию и оформить отсрочку.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Законный, хоть и формальный, отказ в отсрочке

К юристам обратился гражданин, которому территориальный центр комплектования отказал в отсрочке.

По словам мужчины, ему объяснили, якобы документы не были оформлены, точнее, были незаверенные согласно действующему законодательству.

Военнообязанный поинтересовался, законна ли такая причина для отказа в отсрочке.

"Хотя отказ вполне формальный, но такое основание может быть", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист отметил, что такая ситуация является странной, потому что представитель ТЦК должен проверять правильность заполненных документов и предупреждать военнообязанных об ошибках сразу.

Как все же оформить отсрочку в такой ситуации

Айвазян объяснил, что должен сделать военнообязанный гражданин, чтобы исправить ситуацию и таки оформить отсрочку.

"При личной явке в ТЦК Вы должны были на каждой копии документа поставить отметку "согласно оригиналу" и подписать или заверить копии документов нотариально", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, которому отказали в отсрочке от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, какие категории граждан получат отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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