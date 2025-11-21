Як підтвердити утримання дітей для ТЦК — документи й порядок оформлення

Внесення даних в систему "Оберіг". Фото ілюстративне: Армія.Inform

Коли у чоловіка на утриманні перебувають троє або більше неповнолітніх дітей, це може стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Але сама наявність дітей ще не означає автоматичного звільнення від служби — закон вимагає офіційного підтвердження факту утримання, а для цього необхідно підготувати й подати до ТЦК правильно оформлений пакет документів.

Про це повідомив юрист Михайло Лобунько.

Що обов'язково має зробити батько багатодітних дітей, щоб йому схвалили відстрочку

Норми законодавства передбачають відстрочку для чоловіків, які самостійно забезпечують своїх дітей, навіть якщо частина або всі діти проживають окремо від батька. Місце проживання та кількість шлюбів жодного значення не мають. Важливий лише факт утримання та участь у забезпеченні життя всіх дітей.

У ситуації, коли батько фактично утримує трьох і більше неповнолітніх дітей, але не проживає з ними, він все одно має право на відстрочку. Проте право це вважається реалізованим тільки після подання документів до ТЦК. Якщо документи не подані, з погляду закону людина вважається такою, що не скористалася своїм правом. Через це будь-яка раптова зустріч із представниками ТЦК може закінчитися примусовим доставленням до центру комплектування та врученням мобілізаційного розпорядження.

Саме тому нотаріально посвідчений договір про утримання дитини стає ключовим документом. Він не лише підтверджує факт утримання, а й закріплює обов’язки батька у спосіб, який держава визнає юридично дійсним.

Хто має право укладати договір і яким він повинен бути

Такий договір можуть укладати обоє батьків — незалежно від того, перебувають вони у шлюбі чи ні, а також навіть якщо давно проживають окремо. Документ складається у нотаріуса та містить чіткий опис зобов’язань щодо матеріального забезпечення дитини.

Укладання звичайної письмової угоди без нотаріального посвідчення не відповідає вимогам законодавства і тому не може бути використане як доказ у ТЦК.

Які документи подають до ТЦК

Окрім договору про утримання, знадобляться свідоцтва про народження всіх дітей, а також документи, що підтверджують їхнє фактичне проживання, догляд чи виховання — якщо такі є.

Юристи наголошують, що наявність договору значно знижує ризик відмови у відстрочці, адже він фіксує обов’язок батька у юридично безпечний спосіб. У випадку відсутності договору ТЦК може не прийняти до уваги неформальні домовленості чи усні пояснення, навіть якщо батько реально забезпечує дітей.

