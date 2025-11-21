Как подтвердить содержание детей для ТЦК — документы и порядок оформления

Внесение данных в систему "Оберіг". Фото иллюстративное: Армия.Inform

Когда у мужчины на иждивении находятся трое или более несовершеннолетних детей, это может стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. Но само наличие детей еще не означает автоматического освобождения от службы — закон требует официального подтверждения факта содержания, а для этого необходимо подготовить и подать в ТЦК правильно оформленный пакет документов.

Об этом сообщил юрист Михаил Лобунько.

Что обязательно должен сделать отец многодетных детей, чтобы ему одобрили отсрочку

Нормы законодательства предусматривают отсрочку для мужчин, которые самостоятельно обеспечивают своих детей, даже если часть или все дети проживают отдельно от отца. Место жительства и количество браков никакого значения не имеют. Важен лишь факт содержания и участие в обеспечении жизни всех детей.

В ситуации, когда отец фактически содержит трех и более несовершеннолетних детей, но не проживает с ними, он все равно имеет право на отсрочку. Однако право это считается реализованным только после подачи документов в ТЦК. Если документы не поданы, с точки зрения закона человек считается не воспользовавшимся своим правом. Из-за этого любая внезапная встреча с представителями ТЦК может закончиться принудительной доставкой в центр комплектования и вручением мобилизационного распоряжения.

Именно поэтому нотариально заверенный договор о содержании ребенка становится ключевым документом. Он не только подтверждает факт содержания, но и закрепляет обязанности отца способом, который государство признает юридически действительным.

Кто имеет право заключать договор и каким он должен быть

Такой договор могут заключать оба родителя — независимо от того, находятся они в браке или нет, а также даже если давно проживают отдельно. Документ составляется у нотариуса и содержит четкое описание обязательств по материальному обеспечению ребенка.

Заключение обычного письменного соглашения без нотариального удостоверения не соответствует требованиям законодательства и поэтому не может быть использовано в качестве доказательства в ТЦК.

Какие документы подают в ТЦК

Кроме договора о содержании, понадобятся свидетельства о рождении всех детей, а также документы, подтверждающие их фактическое проживание, уход или воспитание — если таковые имеются.

Юристы отмечают, что наличие договора значительно снижает риск отказа в отсрочке, ведь он фиксирует обязанность отца юридически безопасным способом. В случае отсутствия договора ТЦК может не принять во внимание неформальные договоренности или устные объяснения, даже если отец реально обеспечивает детей.

