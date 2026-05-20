Догляд за родичкою 80 років: без інвалідності відстрочки ТЦК не буде

Відстрочка для догляду за близьким родичем надається за умови, що у такого родича є інвалідність першої чи другої групи. Без цього право на відстрочку неможливо буде реалізувати. Навіть поважний вік (80+ років) не відіграє тут жодної ролі.

Відстрочка для догляду

Відстрочка від мобілізації надається за наявності відповідних підстав. Законодавство визначає цілу низку таких підстав.

Однією із таких підстав є догляд за близьким родичем. У такій ситуації законодавство вимагає дотримання цілої низки умов.

До юристів звернувся громадянин, який планує подати документи на відстрочку з причини догляду за 80-річною родичкою (бабусею). Чоловік поцікавився, чи зможе він отримати відстрочку, а також чи дозволений буде йому виїзд за кордон.

Потрібна інвалідність

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що для такої відстрочки є одна, але ключова вимога. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Для отримання відстрочки, потрібно щоби Ваша бабуся мала інвалідність І чи ІІ групи".

Інший юрист, Владислав Дерій, запевнив, що без цього на позитивний підсумок оформлення відстрочки можна не очікувати. Дерій наголосив: "Якщо в бабусі не встановлена інвалідність І або ІІ групи, то на жаль, відстрочку Вам не оформлять".

Юрист також прокоментував можливість виїзду за кордон. Владислав Дерій резюмував: "Щодо перетину кордону, то це буде можливо, якщо у бабусі є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та Ви оформили Акт встановлення факту здійснення догляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що працевлаштування особи, яка перебуває на догляді, не вплине на відстрочку.

Відстрочка від мобілізації, надана для догляду за близьким родичем з інвалідністю, не впливає на життя цієї особи. Так, вона має право працевлаштуватися, і це не скасовує статус особи з інвалідністю. Так само працевлаштування такої людини не анулює відстрочку для його родича, який здійснює за ним догляд.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна офіційно працювати самому громадянину, який здійснює відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.