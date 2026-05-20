Уход за родственницей 80 лет: без инвалидности отсрочки ТЦК не будет

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Отсрочка для ухода за близким родственником предоставляется при условии, что у такого родственника есть инвалидность первой или второй группы. Без этого право на отсрочку невозможно будет реализовать. Даже почтенный возраст (80+ лет) не играет здесь никакой роли.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии соответствующих оснований. Законодательство определяет целый ряд таких оснований.

Одним из таких оснований является уход за близким родственником. В такой ситуации законодательство требует соблюдения целого ряда условий.

К юристам обратился гражданин, который планирует подать документы на отсрочку по причине ухода за 80-летней родственницей (бабушкой). Мужчина поинтересовался, сможет ли он получить отсрочку, а также разрешен ли будет ему выезд за границу.

Нужна инвалидность

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что для такой отсрочки есть одно, но ключевое требование. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Для получения отсрочки, нужно чтобы Ваша бабушка имела инвалидность I или II группы".

Другой юрист, Владислав Дерий, заверил, что без этого на положительный итог оформления отсрочки можно не ожидать. Дерий отметил: "Если у бабушки не установлена инвалидность I или II группы, то к сожалению, отсрочку Вам не оформят".

Юрист также прокомментировал возможность выезда за границу. Владислав Дерий резюмировал: "Относительно пересечения границы, то это будет возможно, если у бабушки есть заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе и Вы оформили Акт установления факта осуществления ухода".

Отсрочка от мобилизации, предоставленная для ухода за близким родственником с инвалидностью, не влияет на жизнь этого лица. Да, он имеет право трудоустроиться, и это не отменяет статус лица с инвалидностью. Так же трудоустройство такого человека не аннулирует отсрочку для его родственника, который осуществляет за ним уход.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.