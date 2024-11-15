Стрілянина в Щасливому 15 листопада — Сухопутні війська прокоментували

Місце стрілянини під Києвом. Фото: соцмережі

У Сухопутних військах прокоментували стрілянину в Щасливому Київської області за участі представника "Муніципальної варти". Відомо, що він вистрілив з травматичної зброї.

Про це пресслужба Сухопутних військ повідомила в Telegram у п'ятницю, 15 листопада.

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У Сухопутних військах розповіли, що відомо станом на зараз. Згідно з чинним законодавством, в пристоличній ТГ для проведення заходів оповіщення створена спеціальна група.

Відомо, що до її складу увійшли, зокрема, військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" громади.

Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади.

"Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто — вибіг з нього, вдарив працівника "Муніципальної варти" і почав тікати. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а чоловік втік у невідомому напрямку.

Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міноборони перевіряє деталі інциденту, що стався в Щасливому, де представник групи оповіщення використав зброю.

Також правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років.