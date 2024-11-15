Стрілянина за участі ТЦК на Київщині 15 листопада — поліція відкрила провадження

Місце стрілянини під Києвом. Фото: kv.npu.gov.ua

У селі Щасливе Київської області працівник територіального центру комплектування влаштував стрілянину. Внаслідок цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Київській області у п'ятницю, 15 листопада.

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"Як з'ясували слідчі, група оповіщення згідно наказу ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства", — йдеться у повідомленні.

Представник добровольчого формування, який був у групі оповіщення, самостійно почав наздоганяти порушника та зробив два попереджувальні постріли в повітря. У результаті інциденту постраждалих немає.

Правоохоронці вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи.

Правоохоронці кваліфікували дії представника ДФТГ як хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах поширили відео з підписом про те, що співробітники ТЦК відкрили стрілянину по людях.

Згодом у Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.