Стрельба с участием ТЦК на Киевщине 15 ноября — полиция открыла производство

Место стрельбы под Киевом. Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Счастливое Киевской области работник территориального центра комплектования устроил стрельбу. В результате этого правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киевской области в пятницу, 15 ноября.

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"Как выяснили следователи, группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов у одного из предприятий. Во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия", — говорится в сообщении.

Представитель добровольческого формирования, который был в группе оповещения, самостоятельно начал догонять нарушителя и сделал два предупредительных выстрела в воздух. В результате инцидента пострадавших нет.

Правоохранители изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы.

Правоохранители квалифицировали действия представителя ДФТГ как хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Напомним, 15 ноября в соцсетях распространили видео с подписью о том, что сотрудники ТЦК открыли стрельбу по людям.

Впоследствии в Минобороны подтвердили, что на видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.