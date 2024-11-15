Стрельба в Счастливом 15 ноября — Сухопутные войска прокомментировали

Место стрельбы под Киевом. Фото: соцсети

В Сухопутных войсках прокомментировали стрельбу в Счастливом Киевской области с участием представителя "Муниципальной стражи". Известно, что он выстрелил из травматического оружия.

Об этом пресс-служба Сухопутных войск сообщила в Telegram в пятницу, 15 ноября.

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В Сухопутных войсках рассказали, что известно по состоянию на сейчас. Согласно действующему законодательству, в пристоличной ТГ для проведения мероприятий оповещения создана специальная группа.

Известно, что в ее состав вошли, в частности, военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной стражи" громады.

Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады.

"Во время одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета. А пассажир этого же авто — выбежал из него, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать. Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, — побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия", — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, а мужчина убежал в неизвестном направлении.

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Напомним, Минобороны проверяет детали инцидента, произошедшего в Счастливом, где представитель группы оповещения использовал оружие.

Также правоохранители уже открыли уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы до семи лет.