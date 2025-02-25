Відстрочка для багатодітного — чи можна оформити відстрочку, якщо одна дитина є дитиною дружини

Багатодітний батько. Фото: "Тернопільська правда"

Громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації як багатодітний батько, навіть якщо одна дитина не його, а дружини. Але для відстрочки потрібно усиновити цю дитину, аби було документальне підтвердження її виховання та утримання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для багатодітних батьків

Багатодітні батьки — ті, у кого на вихованні три чи більше неповнолітні дитини — мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Це можливо навіть у ситуації, коли батько не живе зі своїми дітьми, але займається їхнім утриманням, фінансовим зокрема.

Коли чужа дитина прирівнюється до своєї

У деяких випадках на утриманні чоловіка можуть перебувати й чужі діти — наприклад, як у громадянина, який звернувся до юристів. У цього громадянина дві власні дитини, і також він утримує дитину своєї дружини від іншого чоловіка, який навіть не записаний батьком цього неповнолітнього.

Чоловік поцікавився, чи має він право на відстрочку як багатодітний батько.

"Вам в цьому допоможе лише усиновлення цієї дитини", — пояснив військовозобов’язаному адвокат Юрій Айвазян.

Тож для оформлення відстрочки потрібні документальні докази утримання дітей. Таким доказом може бути документ про усиновлення чужої дитини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з багатодітних батьків має право на оформлення відстрочки від мобілізації в "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку з причини багатодітності, якщо діти в різних шлюбах.