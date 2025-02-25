Отсрочка для многодетного — можно ли оформить отсрочку, если один ребенок является ребенком жены

Многодетный отец. Фото: "Тернопільська правда"

Гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации как многодетный отец, даже если один ребенок не его, а жены. Но для отсрочки нужно усыновить этого ребенка, чтобы было документальное подтверждение его воспитания и содержания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для многодетных родителей

Многодетные родители — те, у кого на воспитании есть три или более несовершеннолетних ребенка — имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Это возможно даже в ситуации, когда отец не живет со своими детьми, но занимается их содержанием, финансовым в частности.

Когда чужой ребенок приравнивается к своему

В некоторых случаях на содержании мужа могут находиться и чужие дети — например, как у гражданина, который обратился к юристам. У этого гражданина два собственных ребенка, и также он содержит ребенка своей жены от другого мужчины, который даже не записан отцом этого несовершеннолетнего.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку как многодетный отец.

"Вам в этом поможет только усыновление этого ребенка", — пояснил военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому для оформления отсрочки нужны документальные доказательства содержания детей. Таким доказательством может быть документ об усыновлении чужого ребенка.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из многодетных родителей имеет право на оформление отсрочки от мобилизации в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку по причине многодетности, если дети в разных браках.