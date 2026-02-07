Військовий облік онлайн - чи можна стати на облік дистанційно, без ТЦК

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Військовий облік є обов’язком усіх категорій громадян, які вказані у відповідному законі. Одним із ключових моментів є процес постановки громадянина на військовий облік, який неможливий у заочному, дистанційному форматі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Не став на облік вчасно

Усі військовозобов’язані громадяни повинні перебувати на військовому обліку за місцем свого проживання.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що виїхав з міста, де перебував на військовому обліку, як внутрішньо переміщена особа.

На новому ж місці фактичного проживання, підкреслив чоловік, він не став на облік.

Громадянин поцікавився, чи може він зробити це без візиту до територіального центру комплектування, зважаючи на те, що йому за цей час встановили довічну третю групу інвалідності, інформація про яку була внесена до "Резерв+".

Чи можна не ходити в ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян прокоментував таку ситуацію, пояснивши можливість дистанційного військового обліку.

"На жаль, це неможливо зробити дистанційно", — визнав юрист.

"Проте, не бачу проблеми з відвідуванням ТЦК персонально, оскільки Ви маєте оформлену відстрочку від мобілізації", — додав Айвазян.

Таким чином, територіальний центр комплектування для того, аби стати на облік, доведеться усім громадянам, зокрема, і внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.