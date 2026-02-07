Военный учет онлайн - можно ли стать на учет дистанционно, без ТЦК

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Военный учет является обязанностью всех категорий граждан, которые указаны в соответствующем законе. Одним из ключевых моментов является процесс постановки гражданина на воинский учет, который невозможен в заочном, дистанционном формате.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Не встал на учет вовремя

Все военнообязанные граждане должны находиться на воинском учете по месту своего проживания.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что выехал из города, где состоял на воинском учете, как внутренне перемещенное лицо.

На новом же месте фактического проживания, подчеркнул мужчина, он не стал на учет.

Гражданин поинтересовался, может ли он сделать это без визита в территориальный центр комплектования, учитывая то, что ему за это время установили пожизненную третью группу инвалидности, информация о которой была внесена в "Резерв+".

Можно ли не ходить в ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян прокомментировал такую ситуацию, объяснив возможность дистанционного воинского учета.

"К сожалению, это невозможно сделать дистанционно", — признал юрист.

"Однако, не вижу проблемы с посещением ТЦК персонально, поскольку Вы имеете оформленную отсрочку от мобилизации", — добавил Айвазян.

Таким образом, территориальный центр комплектования для того, чтобы стать на учет, придется всем гражданам, в том числе и внутренне перемещенным лицам.

