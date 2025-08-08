Відео
Україна
Дані в "Резерв+" неточні — чи затримають на блокпосту ТЦК

Дані в "Резерв+" неточні — чи затримають на блокпосту ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 00:30
Дані в Резерв+ - неточність даних, чи достатньо для затримання ТЦК
Застосунок "Резерв+", який виконує функції військово-облікового документу. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

В Україні в процесі загальної мобілізації з’явилися блокпости територіальних центрів комплектування. На них можуть затримати військовозобов’язаних громадян, але тільки у окремих випадках.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Блокпости ТЦК

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території України.

В рамках процесу мобілізації були створені групи оповіщення територіальних центрів комплектування.

Вони працюють як у мобільному форматі, так і на спеціально об лаштованих блокпостах.

Неточності в "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його затримати на блокпосту ТЦК, якщо у його електронному ВОД, в "Резерв+", вказані неточні дані — наприклад, вказане не те місце реєстрації (ТЦК), яке є насправді.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що такі нюанси не є підставою для затримання.

"Можуть затримати та доставити в ТЦК лише у випадку, якщо в "Резерв+" є позначка про розшук", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у "Резерв+" скоро з’являться нові функції.

Додамо, ми повідомляли про те, що треба зробити в "Резерв+" для сплати штрафу.

воєнний стан мобілізація ТЦК та СП розшук блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
