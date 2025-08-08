Данные в Резерв+ - неточность данных, достаточно ли для задержания ТЦК

Данные в "Резерв+" неточные — задержат ли на блокпосту ТЦК
В Украине в процессе всеобщей мобилизации появились блокпосты территориальных центров комплектования. На них могут задержать военнообязанных граждан, но только в отдельных случаях.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Блокпосты ТЦК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории Украины.
В рамках процесса мобилизации были созданы группы оповещения территориальных центров комплектования.
Они работают как в мобильном формате, так и на специально оборудованных блокпостах.
Неточности в "Резерв+"
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосту ТЦК, если в его электронном ВУД, в "Резерв+", указаны неточные данные — например, указано не то место регистрации (ТЦК), которое есть на самом деле.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что такие нюансы не являются основанием для задержания.
"Могут задержать и доставить в ТЦК только в случае, если в "Резерв+" есть отметка о розыске", — подчеркнул юрист.
