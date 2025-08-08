Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Данные в "Резерв+" неточные — задержат ли на блокпосту ТЦК

Данные в "Резерв+" неточные — задержат ли на блокпосту ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 00:30
Данные в Резерв+ - неточность данных, достаточно ли для задержания ТЦК
Приложение "Резерв+", которое выполняет функции военно-учетного документа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в процессе всеобщей мобилизации появились блокпосты территориальных центров комплектования. На них могут задержать военнообязанных граждан, но только в отдельных случаях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Блокпосты ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории Украины.

В рамках процесса мобилизации были созданы группы оповещения территориальных центров комплектования.

Они работают как в мобильном формате, так и на специально оборудованных блокпостах.

Неточности в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосту ТЦК, если в его электронном ВУД, в "Резерв+", указаны неточные данные — например, указано не то место регистрации (ТЦК), которое есть на самом деле.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что такие нюансы не являются основанием для задержания.

"Могут задержать и доставить в ТЦК только в случае, если в "Резерв+" есть отметка о розыске", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что в "Резерв+" скоро появятся новые функции.

Добавим, мы сообщали о том, что надо сделать в "Резерв+" для уплаты штрафа.

военное положение мобилизация ТЦК и СП розыск блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации