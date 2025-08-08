Данные в Резерв+ - неточность данных, достаточно ли для задержания ТЦК

Приложение "Резерв+", которое выполняет функции военно-учетного документа. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в процессе всеобщей мобилизации появились блокпосты территориальных центров комплектования. На них могут задержать военнообязанных граждан, но только в отдельных случаях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Блокпосты ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории Украины.

В рамках процесса мобилизации были созданы группы оповещения территориальных центров комплектования.

Они работают как в мобильном формате, так и на специально оборудованных блокпостах.

Неточности в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосту ТЦК, если в его электронном ВУД, в "Резерв+", указаны неточные данные — например, указано не то место регистрации (ТЦК), которое есть на самом деле.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что такие нюансы не являются основанием для задержания.

"Могут задержать и доставить в ТЦК только в случае, если в "Резерв+" есть отметка о розыске", — подчеркнул юрист.

