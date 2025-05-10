Чоловіки змінювали дані в Єдиному держреєстрі призовників — як їх покарав суд

Військовий квиток. Фото ілюстративне: consultant.net.ua

У Закарпатській області двоє чоловіків за гроші змінювали облікові дані чоловіків. За вчинене їх притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив у вівторок, 6 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, учасники злочинної групи брали хабарі за оновлення військово-облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Сплативши 800 доларів, чоловіки могли отримати таку послугу без візиту до ТЦК та СП. Учасником схеми був оператор групи військового обліку сержантів і солдатів запасу. Він мав доступ до електронної системи Єдиного державного реєстру призовників і змінював там інформацію про порушення "клієнтами" військового обліку. Скористатися послугами злочинців встигли троє чоловіків. Матеріали щодо організатора угруповання виділили в окреме провадження.

Рішення суду

Порушники уклали із прокурором угоду про визнання винуватості. Одного з них засудили до року іспитового терміну, іншого оштрафували на 27,2 тисячі гривень.

Вирок суду ще не набув законної сили. Упродовж 30 діб від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, житель Черкаської області після отримання повістки відмовився від мобілізації. Чоловік вважав, що не може служити, бо має хронічні захворювання. Його засудили до позбавленням волі.

Також ми повідомляли, що підприємець зі Львова допоміг втекти з України п'ятьом військовозобов'язаним. Він переправляв чоловіків за кордон під виглядом водіїв.