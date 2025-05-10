Мужчины меняли данные в Едином госреестре призывников — как их наказал суд

Военный билет. Фото иллюстративное: consultant.net.ua

В Закарпатской области двое мужчин за деньги меняли учетные данные мужчин. За содеянное их привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области принял во вторник, 6 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, участники преступной группы брали взятки за обновление военно-учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов. Оплатив 800 долларов, мужчины могли получить такую услугу без визита в ТЦК и СП. Участником схемы был оператор группы воинского учета сержантов и солдат запаса. Он имел доступ к электронной системе Единого государственного реестра призывников и менял там информацию о нарушении "клиентами" воинского учета. Воспользоваться услугами преступников успели трое мужчин. Материалы в отношении организатора группировки выделили в отдельное производство.

Решение суда

Нарушители заключили с прокурором соглашение о признании виновности. Одного из них приговорили к году испытательного срока, другого оштрафовали на 27,2 тысячи гривен.

Приговор суда еще не вступил в законную силу. В течение 30 суток со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, житель Черкасской области после получения повестки отказался от мобилизации. Мужчина считал, что не может служить, потому что имеет хронические заболевания. Его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что предприниматель из Львова помог сбежать из Украины пятерым военнообязанным. Он переправлял мужчин за границу под видом водителей.