У Вінницькій області чоловік подав позов на ТЦК через накладення штрафу

Будівля Вінницького міського суду Вінницької області. Фото: wikipedia.org

У Вінницькій області на військовозобов'язаного наклали штраф за ігнорування повістки та неявку до ТЦК у зазначену дату. Чоловік із таким рішенням не погодився, тому звернувся з позовом до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив у вівторок, 19 листопада.

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Деталі справи

Представник ТЦК зазначив, що 27 червня поточного року позивач мав з'явитися за вказаною в повістці адресою, однак проігнорував цю вимогу та не повідомив про причину своєї відсутності. За це його зобов'язали до сплати 17 тисяч гривень штрафу. Сам військовозобов'язаний заявив, що повістку не отримав, а в документах ТЦК зазначений номер телефона, який йому не належить.

Рішення суду

Під час судового засідання працівник ТЦК пред'явив судді копію документів про притягнення чоловіка до відповідальності за адміністративне правопорушення. А от жодних підтверджень того, що фігуранту вручали повістку, надати не зміг, хоча передачу такого документа мали зафіксувати на фото або відео.

Також суд встановив, що полковник ТЦК склав на позивача два протоколи: згідно з одним, обвинувачений нібито все ж таки був у центрі та поставив у документах підпис, тоді як у другому зазначалося, що до ТЦК чоловік не прийшов. Позивач заявив, що не міг перебувати в зазначену дату у ТЦК, тому що тоді проходив навчання з утеплення фасадів у Києві, та надав сертифікат, що підтверджує цю інформацію. Також свідчення позивача підтвердили його колега та дружина.

Суд дійшов висновку, що рішення ТЦК про накладення штрафу було незаконним і скасував його. Також позивачу повернуть 484 гривні судового збору.

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік категорично відмовився від вручення повістки. За це його засудили до трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Одесі обрали покарання для чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. За вчинене зловмисник проведе 15 років за ґратами. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.