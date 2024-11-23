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Мужчина обвинил ТЦК в подделке документов — что решил суд

23 ноября 2024 07:21
Василий Горенко - Редактор
В Винницкой области мужчина подал иск на ТЦК из-за наложения штрафа
Здание Винницкого городского суда Винницкой области. Фото: wikipedia.org
Василий Горенко - Редактор

В Винницкой области на военнообязанного наложили штраф за игнорирование повестки и неявку в ТЦК в указанную дату. Мужчина с таким решением не согласился, поэтому обратился с иском в суд.

Об этом говорится в решении, которое Винницкий городской суд Винницкой области принял во вторник, 19 ноября.

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Детали дела

Представитель ТЦК отметил, что 27 июня текущего года истец должен был явиться по указанному в повестке адресу, однако проигнорировал это требование и не сообщил о причине своего отсутствия. За это его обязали к уплате 17 тысяч гривен штрафа. Сам военнообязанный заявил, что повестку не получил, а в документах ТЦК указан номер телефона, который ему не принадлежит.

Решение суда

Во время судебного заседания работник ТЦК предъявил судье копию документов о привлечении мужчины к ответственности за административное правонарушение. А вот никаких подтверждений тому, что фигуранту вручали повестку, предоставить не смог, хотя передачу такого документа должны были зафиксировать на фото или видео.

Также суд установил, что полковник ТЦК составил на истца два протокола: согласно одному, обвиняемый якобы все же был в центре и поставил в документах подпись, в то время как во втором отмечалось, что в ТЦК мужчина не пришел. Истец заявил, что не мог находиться в указанную дату в ТЦК, потому что тогда проходил обучение по утеплению фасадов в Киеве и предоставил сертификат, подтверждающий эту информацию. Также показания истца подтвердили его коллега и жена.

Суд пришел к выводу, что решение ТЦК о наложении штрафа было незаконным и отменил его. Также истцу вернут 484 гривны судебного сбора.

Напомним, в Полтавской области мужчина категорически отказался от вручения повестки. За это его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что в Одессе избрали наказание для мужчины, пытавшегося изнасиловать 12-летнего мальчика. За совершенное злоумышленник проведет 15 лет за решеткой. Кроме того, его внесли в Единый реестр осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

суд Винницкая область повестки ТЦК и СП судебные решения

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